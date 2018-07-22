جامعة سوهاج تناقش تمويل مشروعاتها البحثية من الاتحاد الأوروبى

سوهاج عمرو خلف

اجتمع اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج مع الدكتور ياسر الشايب مدير مكتب الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وذلك لبحث آليات زيادة فرص الجامعة فى الحصول على تمويل للمشروعات التى يمولها برنامج اريموس بلس الممول من الاتحاد.

وأشار أحمد عزيز فى بيان إلى أن اللقاء تناول أيضا أسباب عدم حصول الجامعة على تمويل لمشروعاتها من الإتحاد منذ عام 2014م، وكذلك تم مناقشة بعض الأفكار البحثية، التى لها أولوية فى التمويل من قبل الاتحاد، منها دعم وبناء قدرات الوحدات المحلية بالصعيد، ومشروعات الحراك الفردى لدعم قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ومشروعات دعم ريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا.

واوضح رئيس الجامعة أن الجامعة قد تقدمت بمشروعين بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى فى 3جامعات اوروبية، فى مجالى الآثار والزراعة التكنولوجية من المتوقع البت فيهما خلال ايام قليلة.

وأضاف إسلام الشيخ مدير وحدة المشروعات بالجامعة أن التقدم للدورة الجديدة للمشروعات سيتم خلال فبراير 2019م، على أن يتم التظيم فى سبتمبر من نفس العام، حيث أعدت وحدة المشروعات بالجامعة 5 مشروعات بحثية سيتم التقدم بها خلال هذه الدورة.