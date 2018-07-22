جامعة الإسكندرية تشترط الكشف عن المخدرات قبل السكن فى المدينة

الإسكندرية- هناء أبو العز

هنأ مجلس شئون التعليم والطلاب ،برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كلية الهندسة،بفوزها بالمراكز الثلاثة الأولى فى مسابقة تحدى مصر ﻹنترنت الأشياء .

كما هنأ جامعة الإسكندرية لفوزها بالمركز الثالث ،فى مهرجان الموسيقى والغناء التراثية للشباب على مستوى الجمهورية ،والطالب احمد المصري لحصوله على المركز الثالث فى بطولة البحر الأبيض المتوسط للكاراتيه.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب اليوم ، بجلسته الختامية للعام الجامعى الحالى حيث وجه الدكتور هشام جابر وكلاء الكليات بسرعة الانتهاء من اعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى فى موعد اقصاه 31/7/2018 الجارى، والبدء فى مشروع التطوير الاداري لقطاع شئون التعليم والطلاب بما يحقق رفع الكفاءة الإدارية للقطاع بالكليات وللجامعة.

ووافق المجلس على مقترح لائحة المدن الجامعية ووافق المجلس على اجراء فحص طبي للكشف عن المواد المخدرة كإجراء احترازي للطلاب كشرط من شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية.

ووافق المجلس على إضافة برنامج صناعة البرمجيات و الوسائط المتعددة بكلية العلوم ورفعه الى مجلس الجامعة تمهيدآ لرفعه الى المجلس الاعلى للجامعات ﻻتخاذ اﻻجراءات الﻻزمة ،كما وافق المجلس على شروط الالتحاق بوحدة اللغة الإنجليزية و الفرنسية بكلية التجارة للعام الجامعى 2018/2019.