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تعرف على كيفية وضع صدقتك فى يد مستحقها بعيدًا عن أباطرة بيزنس أضرحة المساجد

الأحد، 22 يوليه 2018 12:39 ص
تعرف على كيفية وضع صدقتك فى يد مستحقها بعيدًا عن أباطرة بيزنس أضرحة المساجد وزارة الأوقاف
كتب – إسماعيل رفعت
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حركت وزارة الأوقاف، المياه الراكدة فى قضية التسول حول أضرحة الأولياء بمساجد آل البيت فى الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة لوقف عمل أباطرة بيزنس الأضرحة وتحويلها إلى مستحقيها، ولضمان وصول صدقتك إلى المستحق عليك اتخاذ الخطوات التالية:

 

1 - لا تتعامل مع العنصر البشرى فى دفع الصدقات والنذور.

2 - ضع صدقتك فى صندوق مقفل بقفلين على الأبواب.

3 - لا تدفع أى أموال نظير وضع الأحذية على الشيالات.

4 - لا تدفع أموالا مقابل دخول دورة المياه لأنها خدمة مجانية.

5 - أى شخص يطلب أو يقبل منك أموالا هو محتال لا حق له.

6 - عليك إبلاغ إمام المسجد بأى خلل أو تحصيل أموال من أى شخص.

7 - يوجد كاميرات مراقبة فى أرجاء المسجد فتعامل بقوة لمنع المخالفات.

8 - لا يوجد قانون أو شخص يحمى المحتال أو المتسول.

9 - عمال هذه المساجد يرتدون زيًا موحدًا لتميزهم عن الغرباء.

10 - كلمة نفحة تعنى دفع مالك لشخص محتال يتلاعب بالألفاظ.


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مساجد ال البيت

الاضرحة

الاوقاف




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