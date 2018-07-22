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تعرف على خطة مديرية التموين فى المنيا لإضافة المواليد على بطاقات التموين

الأحد، 22 يوليه 2018 03:22 م
تعرف على خطة مديرية التموين فى المنيا لإضافة المواليد على بطاقات التموين تموين المنيا يناقش خطة اضافة المواليد لبطاقات التموين
كتب فريق المحافظات
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عقد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا،اجتماعا لمناقشة آليات العمل بمنظومة البطاقات واضافة المواليد،ومناقشة أهم القضايا التي تخص المواطن ومشاكل البطاقات التموينية.

حضر الاجتماع مديرى إدارات المديرية ومديرى الادارات التموينية الفرعية وأعضاء لجان المتابعة بالمديرية.

ناقش الاجتماع العمل على تطوير المكاتب التموينية بالمحافظة لتقديم خدمات افضل ، ومتابعة جاهزية المكاتب التموينية لاستقبال المواطنين أثناء عمليات الإضافة،والدقة في تقديم البيانات من المواطنين ومراجعتها من خلال المكتب. 

وأوضح وكيل الوزارة،فى بيان له اليوم أن الاجتماع جاء لمناقشة الية المنظومة الجديدة ، مشيرا أنه سيتم محاسبة أي شخص يثبت تقصيره فى أداء عمله، كما طالب الحضور بالاستمرار في التفتيش المفاجئ على المخابز البلدية والأسواق ومحطات تعبئة البوتاجاز للتأكد من الالتزام بتعبئة الأسطوانات بالأوزان المقررة وعدم التلاعب.

وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد خاصة في الفترة القادمة والتواصل والتنسيق بصفة مستمرة بين المديرية والجهات المعنية وصولا للهدف المنشود من خلال توفير احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية .

 

 
 
 
 

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