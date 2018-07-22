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الأحد، 22 يوليه 2018 09:48 ص
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تحرير 1379 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 22 يوليه 2018 09:26 ص
تحرير 1379 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت اليوم الأحد، مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الاقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 1379مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 69 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، 148مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 17 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125، تم ضبط 1008مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

كما أسفرت الحملة، عن فحص 9 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.

 

وشنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والعميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، وقيادات المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية، والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ قرارات إزالة فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 15 قرار تعدى على منافع الرى، 8 قرارات تعدى على منافع السكة الحديد، بإجمالى مساحة 6749 متر تقريبا.

 

كما شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، والعميد السيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، ضمت ضباط الإدارة، وأسفرت عن فحص 31 شقة مفروشة و49 شخصا من قاطنيها تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم تحرير 6 قضايا مخالفات المحال العام – بدائرة قسم شبين الكوم . 


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