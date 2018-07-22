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انعقاد أعمال الدورة الـ27 للجنة التنسيق والمتابعة بجامعة الدول العربية

الأحد، 22 يوليه 2018 12:22 م
انعقاد أعمال الدورة الـ27 للجنة التنسيق والمتابعة بجامعة الدول العربية مجلس الجامعة العربية - صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
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عقدت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة 27 للجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى، بمشاركة جميع الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والأمانة العامة للجامعة العربية.

 

وصرح المستشار أول محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، أن الاجتماع يناقش على مدى خمسة أيام عدد من البنود، أهمها الموازنات والخطط والبرامج للمنظمات العربية المتخصصة للعامين 2018-2019.

 

وأضاف فى تصريح له اليوم على هامش الاجتماع، أن الاجتماع يناقش أيضا تعديل اتفاقيات الإنشاء للمنظمات العربية المتخصصة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة وقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى الخاصة بمنظمات العمل العربى المشترك.

 

وأشار إلى أنه سيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة التقرير الدورى عن مشاركة الأمانة العامة للجامعة فى اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة وأيضا مناقشة البرنامج الآلى المحاسبى الموحد للمنظمات العربية المتخصصة.

 

ومن المقرر أن ترفع هذه الدورة توصياتها للدورة القادمة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى المقرر عقدها فى سبتمبر المقبل.


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المجلس الاقتصادى والاجتماعى

الدول العربية

المنظمات العربية




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