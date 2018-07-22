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اليوم.. التعليم العالى تعلن نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق

الأحد، 22 يوليه 2018 07:00 ص
اليوم.. التعليم العالى تعلن نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق تنسيق رغبات الطلاب - أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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تعقد وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عصر اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الصحفى؛ لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، بعد الانتهاء من عمليات فرز وتعديل رغبات طلاب المرحلة الأولى.

 

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267، والشعبة الأدبية بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبًا، بإجمالى 126807 طلاب.


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