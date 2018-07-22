النيابة تقدم تقرير الأمن الوطنى بتشكيل أعضاء مكتب الإرشاد فى "أحداث المقطم"

كتب إيهاب المهندس

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، وفى بداية الجلسة قدمت النيابة محضر الأمن الوطنى حول أسماء أعضاء مكتب الإرشاد.

وفى بداية الجلسة قدمت النيابة محضر مؤرخ 17 يوليو 2018، محرر بمعرفة المقدم أحمد محمد الضابط بقطاع الأمن الوطنى مكون من 3 صفحات من وجه واحد، يتضمن أنه نفاذا لقرار المحكمة للإفادة عن أسماء أعضاء مكتب الإرشاد فى 30 يونيه 2013، فقد أكدت معلوماته تولى القيادى محمد بديع مسئولية مكتب الإرشاد والإشراف على اللجان التابعة له، ويضم فى عضويته 17 من قيادات التنظيم وهم القيادى جمعة إبراهيم نائب المرشد العام والمشرف على لجنة التاريخ، القيادى الإخوانى سيد محمود عزت نائب المرشد، القيادى الإخوانى محمد خيرت الشاطر نائب المرشد العام.

وكما جاء بالمحضر :"ضم أعضاء مكتب الإرشاد القيادى الإخوانى رشاد البيومى نائب المرشد والمشرف على قسم الطلبة، القيادى الإخوانى محمود حسين أمين عام التنظيم والمنوط به توجيه الدعوة لحضور جلسات مكتب الإرشاد ونقل القرارات الصادرة للقطاعات الجغرافية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع أعضاء المكتب، القيادى الإخوانى محمود الغزلانى عضو مكتب الإرشاد والمشرف على قطاع القاهرة الكبرى، القيادى الإخوانى عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد والمشرف على قسم نشر الدعوى، القيادى الإخوانى محمد كمال عضو المكتب والمشرف على قطاع الصعيد، القطاع محمد عبد الرحمن المرسى عضو مكتب الإرشاد والمشرف على قطاع الدقهلية، القيادى محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد ومسئول لجنة التربية ولجنة فلسطين، وآخرى".

وتابع المحضر :" القيادى الإخوانى عبد العظيم الشرقاوى عضو المكتب والمشرف على قطاع شمال الصعيد، والقيادى محمد أحمد إبراهيم عضو مكتب الإرشاد والمشرف على قطاع غرب الدلتا، محمد احمد أبو زيد عضو مكتب الإرشاد ومسئول قسم الطلبة المركزى، والقيادى عصام الحداد المشرف على الاتصال بالعالم الخارجى، محمد على بشر عضو المكتب والمشرف قطاع وسط الدلتا، ومحةى حامد عضو المكتب والمشرف على قطاع الشرقية".

وأضافت التحريات على إطلاع المذكورين بإدارة شئون جماعة الإخوان فى تلك الفترة وإدارة التكليفات لكوادر الإخوان ومتابعة تنفيذها ووضع استراتيجية التنظيم وذلك عقب التنسيق مع بعض كوادر الجماعة فضلا عن إدارة وتوجيه عناصر مليشيات الجماعة للقيام بأعمال عنف تنفيذا لتلك المخططات، وكما أضافت المعلومات أن مكتب الإرشاد يتبعه عدد من اللجان تشرف على عدد من الملفات منها الملف السياسى والإعلامى، والتربوى، الدعوى، والطلبة، والأخوات ويتولى الإشراف على تلك اللجان بعض قيادت الإخوان، حيث كان يطلع محمد البلتاجى وأيمن هدهد بعضوية أمانة مكتب الإرشاد، وكما يتولى سعد الكتاتنى ومحمد العريان مسئولية الملف السياسى، بينما يطلع محمد مهدى عاكف واحمد شوشة مسئولية ملف الدعم المالى، ويطلع القيادى حسام أبو بكر والقيادى أسامة ياسين بمسئولية ملف الشباب.

كما قدمت النيابة عدد 8 محاضر أولها مؤرخ 4 يوليو مثبت به سؤال أشرف عبد الرحمن والذى قرر تماثل للشفاء مدة علاجه تجاوزت أسبوعين، والثانى خاص بالشاهد صلاح خليفة والذى قرر أن مدة علاجه كانت 4 سنوات، والرابع خاص بسؤال الشاهد أحمد مجدى رجب والذى قرر تماثله للشفاء وأن مدة علاجه كانت أسبوع، والخامس خاص بسؤال هاشم سعيد الذى قرر تماثل للشفاء ومدة علاجه كانت سنة، والسادس خاص بالشاهد عادل خميس وأنه تماثل للشفاء ومدة علاجه تجاوزت الـ 21 يوما، والسابع مؤرخ 22 يوليو 2018، والذى مثبت به أنه بالاتصال بالمدعو شريف أبو الدهب تبين أنه ضابط شرطة وأنه يتعذر حضوره لكونه بأحد الفرق التدريبية خارج القاهرة وبالاتصال به أقر أنه شفى من إصابته وأن مدة علاجه كانت أكثر من 21 يوما.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.