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الأحد، 22 يوليه 2018 03:22 ص
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المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطل ضبط بحوزته 11 كيلو من مخدر الفودو بالشرابية

الأحد، 22 يوليه 2018 03:00 ص
المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطل ضبط بحوزته 11 كيلو من مخدر الفودو بالشرابية صورة أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الشرابية الجزئية، خبراء المعمل الكيميائى بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على عاطل، وبحوزته 11 كيلو من مخدر الفودو، وكمية من الحشيش، وإعداد تقرير فنى. 

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، وطلبت تحريات المباحث حول النشاط الإجرامى للمتهم. 

تفاصيل القضية تعود عندما، وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الشرابية مفادها أن محمد.أ.ع. 21 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 6856 لسنة 2016م الشرابية "مخدرات" يزاول نشاطا إجراميا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من منطقة سكنه بدائرة القسم مكاناً لنشاطه الإجرامى.

بإعداد الأكمنة بأماكن تردده تمكن الضابط بمباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 11 كيلوجراما، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 200 جرام، مبلغ مالى 9790 جنيها، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهواتف لتسهيل اتصاله بعملائه، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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