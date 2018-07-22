القبض على شاب بالشرقية لابتزازه سيدة خليجية ماليا من خلال الواتس أب

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، اليوم، القبض على شاب من قرية البيروم مركز فاقوس، لقيامه بتهديد سيدة خليجية من خلال تطبيق واتس أب، لابتزازها ماليا، وتم إحالته للنيابة العامة.

جاء ذلك إطار توجيهات وزير الداخلية، بشأن تحقيق مفهمومه الشامل، وتنفيذا لخطة العمل الموضوعية بإدارة البحث الجنائى، بالإدارة العامة للمعلومات والتكنولوجيا، والتى تهدف لمجابهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية، الإنترنت.

البداية كانت ببلاغ من أحد المحامين، بتوكيل عن معلمة من إحدى الدول الخليجية، تتهم فيه شاب من قرية البيروم مركز فاقوس، بابتزازها عبر تطبيق واتس أب، وتهديدها.

بعد صحة التحريات، تمكنت مأمورية بقيادة العميد عاصم الشريف رئيس المباحث الجنائية، وبرفقته والعقيد محمد رمضان رئيس فرع شرق الدلتا، والمقدم دكتور محمود مدين، ضابط المباحث بالإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء علي أباظة، مدير مباحث الإدارة، بالتنسيق مع مباحث فاقوس من القبض على "هاني م ي" 41 سنة مقيم البيروم مركز فاقوس، لقيامه بتهديد وإبتزاز سيدة خليجية بصور لها خاصة نظير مبلغ مالى بغرض الانتقام منها لإنهاء عمله بالخليج، بعد أن نشأت علاقة صداقة بينهما، حيث كان يعمل معاها حارس أمن، وهى معلمة بالمدرسة.

تم إحالته للنيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6292 إدارى مركز شرطة فاقوس لسنة 2018.