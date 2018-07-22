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الأحد، 22 يوليه 2018 09:49 م
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الطيران الإسرائيلى يخترق أجواء بيروت.. و الجيش اللبنانى يعثر على أحزمة ناسفة

الأحد، 22 يوليه 2018 08:00 م
الطيران الإسرائيلى يخترق أجواء بيروت.. و الجيش اللبنانى يعثر على أحزمة ناسفة الطيران الإسرائيلى
بيروت (أ ش أ)
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قامت طائرات استطلاع وطائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى، باختراق الأجواء اللبنانية فوق مناطق الشوف وإقليم الخروب وجبيل والزهرانى وعدد من مناطق جنوبى لبنان بشكل عام.

ومن ناحية أخرى، قامت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلى تعاونها "جرافات" بتخطى السياج الألكترونى الحدودى، بمنطقة بلدة ميس الجبل، وقامت بأعمال حفر واسعة وسط حماية أمنية مكثفة من الجنود الإسرائيليين.

وأعلنت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى أن دورية عسكرية إسرائيلية قامت بإطلاق قنبلتين مضيئتين باتجاه الأراضى اللبنانية فوق مجرى نهر الوزانى، ثم غادرت باتجاه الأراضى الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن وحدات الجيش اتخذت الإجراءات المناسبة، وقامت متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان.

وعلى صعيد آخر، أعلنت قيادة الجيش اللبنانى أيضا عن عثور دورية من مديرية المخابرات بالجيش، على 5 أحزمة ناسفة من مخلفات المجموعات الإرهابية فى وادى حميد شرقى بلدة عرسال، مشيرة إلى أن قوات المهندسين العسكريين قامت باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة حيالها.

 


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