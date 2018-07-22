الشرطة الهندية تعلن مقتل 3 متمردين بإقليم كشمير

نيودلهى(أ ش أ)

أعلنت الشرطة الهندية مقتل ثلاثة متمردين فى معركة بالأسلحة النارية مع القوات بإقليم كشمير فى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وذكرت شبكة (إيه.بى.سى.) الأمريكية أن شرطة مكافحة التمرد الهندية شنت مداهمة على مجموعة من المنازل بقرية "كدوانى" وتعرضوا لإطلاق النار من قبل المتمردين، مضيفة أن الاشتباكات أسفرت عن مصرع المتمردين الثلاثة فيما لم تتكبد القوات أى خسائر فى صفوفها.

ونسبت الشبكة لمدنيين روايتهم أن القوات أشعلت النيران فى منزلين اثنين كان المتمردون مختبئين داخلهما.

وتأتى الاشتباكات عقب يوم من اختطاف وقتل مسئول شرطى فى المنطقة ذاتها على يد مسلحين.

يشار إلى أن الهند تتهم باكستان بتدريب وتسليح المتمردين بالإقليم، ويسيطر كل من الجانبين على شطر من الإقليم إلا أن كلاهما تزعم أحقيتها فى السيطرة الكاملة عليه.