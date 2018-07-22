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الرئيس الصينى يتعهد بتعزيز العلاقات مع أفريقيا خلال زيارة للسنغال

الأحد، 22 يوليه 2018 01:36 م
الرئيس الصينى يتعهد بتعزيز العلاقات مع أفريقيا خلال زيارة للسنغال الرئيس الصينى شى جين بينج
رويترز
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تعهد الرئيس الصينى شى جين بينج، خلال زيارة للسنغال، أمس السبت، بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا التى تغمرها بالفعل قروض صينية مُيّسرة مقابل المعادن ومشروعات بناء ضخمة.

ووصل "شى"، إلى السنغال، السبت، فى زيارة تستغرق يومين للتوقيع على اتفاقية ثنائية فى أول محطة ضمن جولة بأفريقيا يزور خلالها أيضا رواندا وجنوب أفريقيا حيث يحضر اجتماع قمة مجموعة بريكس التى تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وقال "شى"، فى مؤتمر صحفى مع نظيره السنغالى ماكى سال، بعد ثالث اجتماع بينهما، إن هذه أول زيارة يقوم بها لغرب أفريقيا بوصفه رئيسا للصين ولكنها رابع زيارة لأفريقيا، وتشهد أفريقيا حاليا ازدهارا فى مشروعات البنية الأساسية التى تديرها وتمولها الصين بتكاليف زهيدة فى إطار مبادرة الحزام والطريق للرئيس الصينى لبناء شبكة نقل تربط الصين برا وبحرا بجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.


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