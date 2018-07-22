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الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف يحرر مناطق جديدة بـ"حيران".. فيديو

الأحد، 22 يوليه 2018 07:17 م
الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف يحرر مناطق جديدة بـ"حيران".. فيديو الجيش اليمنى
كتبت - إيمان حنا
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تمكنت قوات الجيش الوطني مدعومة بقوات التحالف العربي من تحرير عدد من القرى والمواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي في مديرية حيران شمالي محافظة حجة.
 
 
وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة ، أن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة، ضد المليشيات تمكنت خلالها من تحرير ما تبقى من قرية الجَعْدَة وقرية الحَرَامِلَة التابعتين لمديرية حيران إضافة إلى تحرير مواقع أخرى شرقي وادي حيران باتجاه مديرية حرض.
 
 
وأضاف بأن مليشيات الحوثي تكبدت خلال المواجهات عشرات القتلى والجرحى وخسائر كبيرة في المعدات القتالية، فيما تمكن أبطال الجيش من أسر 10 من عناصر المليشيات معظمهم من الأطفال.
 
 

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