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الأحد، 22 يوليه 2018 07:05 م
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الإعدام شنقا لشخص قتل زوجته لشكه فى سلوكها بالإسكندرية

الأحد، 22 يوليه 2018 05:14 م
الإعدام شنقا لشخص قتل زوجته لشكه فى سلوكها بالإسكندرية محكمه -ارشيفيه
الإسكندرية – أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل زوجته لشكه فى سلوكها بالإسكندرية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة وأمين سر الدائرة محمد عثمان .

 

وأكدت المحكمة فى حكمها فى الجناية رقم 14188 لسنة 2017 أنه بعد الاطلاع على المواد 251- 261- 304/2- 313- 381 من قانون العقوبات وبعد الإجماع من هيئة المحكمة على القضية بإعدام المتهم  "يوسف.ع.ع. " شنقا عما نسب إليه ومصادرة المضبوطات والزامه بالمصاريف الجنائية .

تعود القضية رقم 14188 لسنة 2017، عندما أقدم زوج على قتل زوجته بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بعدما تشكك فى سلوكها وأنه أنها على علاقة بغيره فقرر التخلص منها .وعثرت الاجهزة الأمنية على جثة السيدة وتحررت عن الواقعة وتم ضبط المتهم واعترف بجريمته.

 وكانت هيئة المحكمة أحالت المتهم فى جلسة سابقة للمفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه والذى أيد الحكم بإعدامه .

 

 

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