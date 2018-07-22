الأمطار الغزيرة تكبد اليابان خسائر بقيمة مليار دولار

طوكيو (أ ش أ)

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأحد، أن الأمطار الغزيرة التى ضربت غرب البلاد مؤخرًا إلى جانب إعصار "برابيرون" تسببا فى خسائر بلغت 8ر119 مليار ين يابانى أى ما يقدر بنحو 1.1 مليار دولار أمريكى فى قطاعى الزراعة والثروة السمكية وهو ما تجاوز بكثير ما كان متوقعًا من قبل.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية اليابانية كانت قدرت، فى وقت سابق، حجم الضرر بـ 8ر76 مليار ين ياباني.

من جانبه، أمر رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، فريق الحكومة للاستجابة للكوارث، بتجميع تدابير الإغاثة للصناعات المتضررة باستخدام صندوق احتياطى بقيمة 400 مليار ين إلى جانب مصادر أخرى.

وقالت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، إن إجمالى عدد القتلى جراء الأمطار التى ضربت غرب اليابان انخفض إلى 224 بعد أن تبين أن القتلى فى محافظة هيروشيما غير مرتبطة بالكارثة.