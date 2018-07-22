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الآثار: الإعلان عن 6 اكتشافات أثرية قريبا.. و"لدينا حاجات تفرح المصريين"

الأحد، 22 يوليه 2018 12:41 ص
الآثار: الإعلان عن 6 اكتشافات أثرية قريبا.. و"لدينا حاجات تفرح المصريين" الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
كتب محسن البديوى
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أكد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم الإعلان عن 6 اكتشافات جديدة فى أكثر من محافظة خلال الفترة المقبلة.

وقال "وزيرى"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى "أحمد موسى" عبر قناة "صدى البلد"، أنه سيتم افتتاح متحف سوهاج قريبًا فضلا عن الإعلان عن كشف أثرى جديد عبارة عن مقبرة، مضيفًا: "هناك حاجات تفرح المصريين.. وعندنا 6 اكتشافات جديدة".

وأشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إلى أنه سيتم افتتاح مسجد العباسى فى محافظة بورسعيد يوم 3 أغسطس المقبل، وأن وزيرى الآثار والأوقاف سيقومان بأداء صلاة الجمعة فى المسجد.

 


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