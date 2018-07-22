اضبط مخالفة.. تعديات بالبناء على حرم البحر اليوسفى فى براوة ببنى سويف

اشتكى أهالى قرية براوة التابعة لمركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف من التعديات التى قام بها مجموعة من الأهالى بالبناء على حرم البحر اليوسفى بزمام القرية من الجانب الغربى للبحر.

وقال سيد الكومى أحد أهالى قرية براوة لـ"اليوم السابع": بعض الأهالى بنوا أسوار أمام منازلهم فى حرم البحر اليوسفى من الجانب الغربى، الأمر الذى أعاق حركة السير إمام تلك المنازل، إضافة إلى قيام البعض ببناء منازلهم على حرم البحر اليوسفى مباشرة.

وأضاف سيد الكومى "يوجد طريق من المفترض أن يسير أمام تلك المنازل يربط بداية القرية بكوبرى براوة على البحر اليوسفى، إلا أن تلك التعديات منت استمرار الطريق، مشيراً إلى أنه صادر قرار إزالة لأحد "الزواية" غير المستغلة فى أول الطريق إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن.

وأشار سيد الكومى أنه تقدم بشكاوى للوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا لإزالة تلك التعديات وتحرير المحاضر لها، قالا "أخبرونى فى الوحدة المحلية لمدينة اهناسيا أن هناك محاضر محررة لأصحاب تلك التعديات إلا أنه لم يتم تنفيذها حتى الآن.



تعديات بالبناء على حرم البحر اليوسفى فى بنى سويف



تعديات بناء على حرم البحر اليوسفى بقرية براوة



شكوى الاهالى من التعديات



تعديات الاهالى