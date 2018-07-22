ارتفاع عدد مصابى زلزال إيران إلى 156 شخصًا ودمار 54 وحدة سكنية

طهران (أ ش أ)

ارتفع عدد المصابين جراء الزلزال الذى ضرب منطقة كرمانشاه غربى إيران، ظهر اليوم الأحد، إلى 156 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن محافظ كرمانشاه "هوشنج بازوند" قوله إن "156 شخصا أصيبوا بجروح جراء الزلزال، فيما دمر نحو 54 وحدة سكنية بالكامل فى المدينة، حتى الآن"، متابعا "على الرغم من عدم ورود أنباء عن قتلى، إلا أن حجم الدمار فى المناطق الريفية مرتفع للغاية".

وأضاف المحافظ "جرى إعادة الكهرباء إلى 8 قرى من أصل 15 قرية متضررة"، موضحًا أن نسبة الدمار تتراوح بين 40 إلى 100 % فى بعض القرى.