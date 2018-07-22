video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 08:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع عدد مصابى زلزال إيران إلى 156 شخصًا ودمار 54 وحدة سكنية

الأحد، 22 يوليه 2018 07:46 م
ارتفاع عدد مصابى زلزال إيران إلى 156 شخصًا ودمار 54 وحدة سكنية زلزال إيران - أرشيفية
طهران (أ ش أ)
إضافة تعليق

ارتفع عدد المصابين جراء الزلزال الذى ضرب منطقة كرمانشاه غربى إيران، ظهر اليوم الأحد، إلى 156 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن محافظ كرمانشاه "هوشنج بازوند" قوله إن "156 شخصا أصيبوا بجروح جراء الزلزال، فيما دمر نحو 54 وحدة سكنية بالكامل فى المدينة، حتى الآن"، متابعا "على الرغم من عدم ورود أنباء عن قتلى، إلا أن حجم الدمار فى المناطق الريفية مرتفع للغاية".

وأضاف المحافظ "جرى إعادة الكهرباء إلى 8 قرى من أصل 15 قرية متضررة"، موضحًا أن نسبة الدمار تتراوح بين 40 إلى 100 % فى بعض القرى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفاة امرأة وطفلة وأكثر من 100 جريح حصيلة زلزال إيران

رسميا: الحصيلة النهائية لزلزال إيران 433 قتيلا والإصابات بين 7700 و9400 جريحا

ايران

اخبار ايران

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

زلزال ايران




لا تفوتك
قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

مدير الكلية "الفنية العسكرية": إنشاء شعبة لهندسة الفضاء داخل الكلية لأول مرة

مدير الكلية "الفنية العسكرية": إنشاء شعبة لهندسة الفضاء داخل الكلية لأول مرة

فيديو وصور .. الرئيس السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية: ثورة يوليو غيرت واقع الحياة فى مصر.. ويؤكد: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة.. ولأسر الشهداء: تضحيات أبنائكم وأبنائنا محل تقدير الشعب

فيديو وصور .. الرئيس السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية: ثورة يوليو غيرت واقع الحياة فى مصر.. ويؤكد: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة.. ولأسر الشهداء: تضحيات أبنائكم وأبنائنا محل تقدير الشعب

نرصد أخطر 25 شائعة نفتها الحكومة رسميا خلال يوليو الجارى.. أبرزها طرح أرز مسرطن و حذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» ..وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية

نرصد أخطر 25 شائعة نفتها الحكومة رسميا خلال يوليو الجارى.. أبرزها طرح أرز مسرطن و حذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» ..وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على "اليوم السابع"

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على "اليوم السابع"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة