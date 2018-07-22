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ارتفاع حصيلة ضحايا السيول فى فيتنام لـ 32 شخصا

الأحد، 22 يوليه 2018 10:57 م
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول فى فيتنام لـ 32 شخصا فيضان فيتنام
هانوى أ ش أ
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أعلن متحدث باسم الحكومة الفيتنامية، اليوم الأحد، أن 32 شخصا لقوا مصرعهم حتى الآن، بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عن إعصار (سون تينه) الموسمي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن المتحدث أوضح أن هناك 17 شخصا مازالوا فى عداد المفقودين، فيما أغرقت مياه الفيضانات نحو 82 ألف هكتار من الأراضى الزراعية فى فيتنام.

وتابع المتحدث "أن الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية فى مناطق عديدة من البلاد من بينها هانوى العاصمة".

تجدر الإشارة إلى أن أعصار (سون تينه) بدأ فى بحر الصين الجنوبى يوم الثلاثاء الماضى وتحول الآن إلى مجرد عاصفة استوائية، غير أن السلطات الفيتنامية حذرت من إمكانية تعرض البلاد لأمطار أخرى غزيرة خلال الأيام القادمة.


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