video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إقامة موقف سيارات على مساحة 9 أفدنة بمدينة أسيوط الجديدة

الأحد، 22 يوليه 2018 12:42 م
إقامة موقف سيارات على مساحة 9 أفدنة بمدينة أسيوط الجديدة المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط
أسيوط - محمود عجمى
إضافة تعليق

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تخصيص قطعة ارض بمنطقة التوسعات الجنوبية الغربية بمدينة أسيوط الجديدة على طريق القاهرة / اسيوط الصحرواى بمساحة  9.1 فدان لاقامة محطة نهاية خطوط لمراكز المحافظة ومحافظات الوجه القبلى والبحرى "موقف لسيارات الاجرة " واقامة المنشات اللازمة لها ونقل الاصول لصالح محافظة أسيوط وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها المحافظة لاقامة مناطق لوجستية وخدمية بالمدن الجديدة وخارج الكتلة السكنية لمدينة اسيوط ولتخفيف الضغط على الخدمات .

وأشار المحافظ فى بيان له اليوم إلى أن تلك الموافقة تأتى بناء على المذكرة التى تم تقديمها الى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس مجلس الوزراء لتخصيص مساحة ارض لاقامة محطة نهاية الخطوط وذلك لخدمة مراكز المحافظة ومدينة اسيوط الجديدة وتخفيف الزحام والضغط على مدينة اسيوط وخلق مناطق جذب سكانى بمدينة اسيوط الجديدة .

وأضاف المحافظ إلى أن الدولة لاتألو جهدا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بالمدن الجديدة والنهوض بالخدمات ومشروعات البنية التحتية بها واقامة مناطق جذب سكانى للخروج من الوادى الضيق الى مدن وقرى الظهير الصحراوى وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مياه أسيوط: استبدال 72 متر مواسير للقضاء على مشكلة خط طرد صرف بأبوتيج

صور.. محافظ أسيوط : إزالة 28 حالة تعدى على أملاك الدولة واسترداد 13 فدان

أكتوبر المقبل..تربية أسيوط تنظم مؤتمر "التعليم والأمن القومى العربى" بالغردقة

اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مدينة اسيوط الجديدة

موقف سيارات




لا تفوتك
فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة