إقامة موقف سيارات على مساحة 9 أفدنة بمدينة أسيوط الجديدة

وأشار المحافظ فى بيان له اليوم إلى أن تلك الموافقة تأتى بناء على المذكرة التى تم تقديمها الى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس مجلس الوزراء لتخصيص مساحة ارض لاقامة محطة نهاية الخطوط وذلك لخدمة مراكز المحافظة ومدينة اسيوط الجديدة وتخفيف الزحام والضغط على مدينة اسيوط وخلق مناطق جذب سكانى بمدينة اسيوط الجديدة .

وأضاف المحافظ إلى أن الدولة لاتألو جهدا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بالمدن الجديدة والنهوض بالخدمات ومشروعات البنية التحتية بها واقامة مناطق جذب سكانى للخروج من الوادى الضيق الى مدن وقرى الظهير الصحراوى وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .