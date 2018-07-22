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الأحد، 22 يوليه 2018 10:31 م
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إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق "بلبيس – أبو حماد" بالشرقية

الأحد، 22 يوليه 2018 09:30 م
إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق "بلبيس – أبو حماد" بالشرقية حادث تصادم
الشرقية – فتحية الديب
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أصيب 5 اشخاص، منذ قليل، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ اثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "بلبيس – أبو حماد" بمحافظة الشرقية.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل، بطريق "بلبيس – أبو حماد" بدائرة مركز ابو حماد، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى "أبو حماد" المركزي، لتلقي اسعافات اللازمة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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