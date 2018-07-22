إصابة فلاح بكسور وارتجاج بالمخ فى مشاجرة لخلافات الجيرة بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

أصيب فلاح بجرح بالرأس وكسر بالساعد الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج فى مشاجرة بقرية بركة غطاس التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، اخطارا من مركز شرطة أبوحمص من المستشفى العام بوصول "ف إ ع" 28 سنة فلاح مصاب بجرح الرأس وكسر بالساعد الأيسر واشتباه ما بعد الإرتجاج ولا يمكن استجوابه وتم تحويله لمستشفى كفر الدوار العام وحجزه بها للعلاج.

بسؤال شقيقه "م" 33 سنة نجار اتهم كل من "م م ع" 17 سنة عامل، شقيقه "إ" 21 سنة فلاح بالتعدى على شقيقه المصاب بالضرب بالعصى وإحداث إصابته المشار إليها لخلافات بسبب الجيرة بأرضهم الزراعية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد الشرقاوى، من ضبط المتهمان المذكوران وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعه لذات السبب المشار إليه وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.