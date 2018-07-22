video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 10:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة طالبة بحالة تسمم نتيجة تناولها أقراص دوائية عن طريق الخطأ بالمنوفية

الأحد، 22 يوليه 2018 09:29 ص
إصابة طالبة بحالة تسمم نتيجة تناولها أقراص دوائية عن طريق الخطأ بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق
أصيبت طالبة بحالة تسمم بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وذلك إثر تناولها أقراص دوائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من مستشفى سرس الليان المركزى باستقبالها "نهال صابر حنفى الوكيل" 14 عاما طالبة مصابة بحالة تسمم وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى قسم السموم.
 
 
وبالانتقال والفحص وسؤالها قرر بتناولها أقراص مجهولة المصدر لسوء حالتها النفسية بسبب وجود خلافات عائلية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1156 إدارى قسم سرس الليان لسنة 2018 كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة طالبة وطفلة بتسمم إثر تناول مبيد حشرى وأقراص دوائية بالخطأ فى المنوفية

أخبار مصر

محافظه المنوفيه

سرس الليان

تسمم

طالبة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة