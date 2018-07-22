إصابة طالبة بحالة تسمم نتيجة تناولها أقراص دوائية عن طريق الخطأ بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أصيبت طالبة بحالة تسمم بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وذلك إثر تناولها أقراص دوائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من مستشفى سرس الليان المركزى باستقبالها "نهال صابر حنفى الوكيل" 14 عاما طالبة مصابة بحالة تسمم وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى قسم السموم.

وبالانتقال والفحص وسؤالها قرر بتناولها أقراص مجهولة المصدر لسوء حالتها النفسية بسبب وجود خلافات عائلية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1156 إدارى قسم سرس الليان لسنة 2018 كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.