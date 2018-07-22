أسبوعيا.. لقاء جماهيرى لذوى الاحتياجات الخاصة بـ"تعليم كفر الشيخ"

كفر الشيخ – محمد سليمان

قررت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، عقد لقاء جماهيرى لذوى الاحتياجات الخاصة، الاثنين الأخير من كل أسبوع، وإطلاق مبادرة مدارس كفرالشيخ خضراء، لزيادة المساحة الخضراء، وحماية أسوار المدارس من التعديات.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته وكيل الوزارة، مساء السبت، بحضور هناء شهاب وكيل المديرية، ووفاء عبدالله، المدير العام التنفيذى، وسلامة الويشى، مدير عام التعليم العام و محمد السبكى، مدير عام التعليم الفنى، وإبراهيم خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وصلاح فهمى، مدير مكتب وكيل الوزارة ومديرى الإدارات التعليمية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور طارق شوقى، وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، لا مجال للوساطة فى اختيار القيادات، وسرعة إعداد قاعدة بيانات لهيكلة الإدارات، وطالبت بإعداد تقاريرعن القاعات التدريبية المرشحة لتنفيذ برامج التدريب على النظام الجديد، وإعداد تقارير عن مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.

كما طالبت وكيل الوزارة، بإعداد خطة لتوصيل خدمات الانترنت للمدارس وفق خطة زمنية محددة، وإطلاق نظام إلكترونى لإدارة المراسلات ونشر القرارات الوزارية، وإعداد تقارير بموقف الكتب بالمدارس.

كما وجهت وكيل الوزارة بتطوير العمل الإدارى بالإدارات وخطة ترشيد الإنفاق العام، وتفعيل البريد الإلكترونى الرسمى واستخدامه، وفتح قنوات التواصل مع أولياء الأمور من خلال اللقاء الجماهيرى بكل إدارة أسوة بديوان المديرية.