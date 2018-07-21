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414 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 28.5 مليون طن خلال أسبوع

السبت، 21 يوليه 2018 03:18 ص
414 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 28.5 مليون طن خلال أسبوع قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية من الخميس قبل الماضى وحتى أول أمس الخميس، عبور 414 سفينة بحمولة 28.5 مليون طن.

 

وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحرى، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابى مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وآخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الخميس عبرت 57 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، كما عبرت يوم الجمعة 47 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وأن يوم السبت عبرت القناة 57 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، بينما عبرت أمس الأحد 54 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، كما عبرت يوم الاثنين 37 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 54 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، وعبرت يوم الأربعاء 50 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت أمس الخميس 58 سفينة بحمولة 4.1 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ8 أيام فقط إلى 414 سفينة بحمولة 28.5 مليون طن.


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