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السبت، 21 يوليه 2018 04:49 م
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31 سفينه إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد على مدار ٢٤ ساعة

السبت، 21 يوليه 2018 03:45 م
31 سفينه إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد على مدار ٢٤ ساعة ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد فرج
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس،أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم السبت 31 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن وخروج 4 سفن ومتواجد  علي الارصفة 4 سفن ، ومن المنتظر دخول 3 سفن .

ومن ناحيه أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 2 سفينة ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة ، ومن المنتظر دخول 4 سفن .

كما سجل الميناء دخول 1سفينة بضائع عامة ويتواجد علي الأرصفة 1 سفينه ومن المنتظر دخول 1 سفينة .

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من و إلي الميناء .

 


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