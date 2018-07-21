31 سفينه إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد على مدار ٢٤ ساعة

بورسعيد - محمد فرج

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس،أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم السبت 31 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن وخروج 4 سفن ومتواجد علي الارصفة 4 سفن ، ومن المنتظر دخول 3 سفن .

ومن ناحيه أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 2 سفينة ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة ، ومن المنتظر دخول 4 سفن .

كما سجل الميناء دخول 1سفينة بضائع عامة ويتواجد علي الأرصفة 1 سفينه ومن المنتظر دخول 1 سفينة .

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من و إلي الميناء .