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وزير الدفاع الأمريكى يؤيد إعفاء بعض الدول من العقوبات إذا اشترت أسلحة روسية

السبت، 21 يوليه 2018 07:45 ص
وزير الدفاع الأمريكى يؤيد إعفاء بعض الدول من العقوبات إذا اشترت أسلحة روسية جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى
واشنطن (أ ف ب)
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قال وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، الجمعة أنه يجب منح استثناءات من العقوبات الاميركية ضد الدول التى تشترى أسلحة روسية بهدف تجنب دفع بعض البلدان نهائيا الى فلك روسيا.

وقال ماتيس فى بيان انه "يجب ان تدفع روسيا ثمن سلوكها العدوانى والذى يزعزع الاستقرار، وثمن احتلالها غير الشرعى لاوكرانيا".

واضاف "لكن بينما نفرض عقوبات ضرورية ولا بد منها بسبب موقفها (روسيا) السىء، لا بد من منح وزير الخارجية (الاميركي) امكانية منح اعفاء من قانون كاتسا".

وتبنى الكونجرس بموافقة الديموقراطيين والجمهوريين فى 2017، النص الذى يحمل اسم "قانون احتواء خصوم اميركا عبر العقوبات" (كاونتر اميركاز ادفرساريز ثرو ساكشنز اكت). وهو يقضى بفرض عقوبات اقتصادية على كل بلد او كيان يبرم عقود تسلح مع شركات روسية.

ووقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب النص بدون ان يكون راضيا عنه، اذ انه يأمل فى تنفيذ الوعد الذى اطلقه خلال حملته الانتخابية بتحقيق تقارب مع روسيا.

وما زال القانون يثير جدلا اذ يخشى البعض ان تلحق عقوبات خصوصا ضد حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة مثل الهند، ضررا بعلاقات تحاول واشنطن تعزيزها منذ سنوات. وتشترى الهند اكبر دولة مستوردة فى مجال الدفاع فى العالم، معدات روسية منذ فترة طويلة، وتبحث مع موسكو فى شراء منظوماتها للدفاع الجوى "اس-400".

 


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