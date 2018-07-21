وزيرة الجيوش الفرنسية: نتوقع تحقيق انتصارات "قريبة" لقوة مجموعة الساحل

باريس (أ ف ب)

أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلى أن القوة المشتركة للدول الخمس فى منطقة الساحل ستحقق انتصاراتها الأولى "قريبا" على المسلحين بعد بدايات صعبة، وذلك خلال قيامها بزيارة للمنطقة يومى الخميس والجمعة.

وأوضحت الوزيرة أن مجموعة الساحل الان فى مرحلة التجهيز بالمعدات والمواكبة. وتم التحقق من فعالية العمل المشترك للقوة. وهذه الجيوش تتحلى بالشجاعة لان تجهيزاتها متوسطة.

وأشارت الوزيرة إلى وجوب التقليل من أهمية حجم التقدم الذى تم تحقيقه ف18 شهرا وليست مدة يستهان بها وخصوصا أنه من الصعب تنظيم عمل خمسة جيوش معا، وتم إعداد نظام للقيادة وكان علينا الابتكار، والآن نحن بحاجة إلى تجهيزات والأشهر الأخيرة كانت صعبة لجمع الهبات.

وأكدت أن العمليات تزداد أهمية وستحقق القوة انتصارات قريبا وسيتعين على دول مجموعة الخمس تعزيزها لاثبات انه يتم تنفيذ الوعود.

وأوضحت أن مفهوم العملية هو التركيز على منطقة معينة ثم التقدم بشكل منهجى لاعادة فرض الامان والثقة وحياة أكثر طبيعية.

وبمجرد تحقيق ذلك من المهم تولى القوات المحلية فرض الأمن وإعادة عمل المؤسسات والمدارس وغيرها.