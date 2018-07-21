video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة الجيوش الفرنسية: نتوقع تحقيق انتصارات "قريبة" لقوة مجموعة الساحل

السبت، 21 يوليه 2018 04:55 م
وزيرة الجيوش الفرنسية: نتوقع تحقيق انتصارات "قريبة" لقوة مجموعة الساحل وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلى
باريس (أ ف ب)
إضافة تعليق

أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلى أن القوة المشتركة للدول الخمس فى منطقة الساحل ستحقق انتصاراتها الأولى "قريبا" على المسلحين بعد بدايات صعبة، وذلك خلال قيامها بزيارة للمنطقة يومى الخميس والجمعة.

وأوضحت الوزيرة أن مجموعة الساحل الان فى مرحلة التجهيز بالمعدات والمواكبة. وتم التحقق من فعالية العمل المشترك للقوة. وهذه الجيوش تتحلى بالشجاعة لان تجهيزاتها متوسطة.

وأشارت الوزيرة إلى وجوب التقليل من أهمية حجم التقدم الذى تم تحقيقه ف18 شهرا وليست مدة يستهان بها وخصوصا أنه من الصعب تنظيم عمل خمسة جيوش معا، وتم إعداد نظام للقيادة وكان علينا الابتكار، والآن نحن بحاجة إلى تجهيزات والأشهر الأخيرة كانت صعبة لجمع الهبات.

وأكدت أن العمليات تزداد أهمية وستحقق القوة انتصارات قريبا وسيتعين على دول مجموعة الخمس تعزيزها لاثبات انه يتم تنفيذ الوعود.

وأوضحت أن  مفهوم العملية هو التركيز على منطقة معينة ثم التقدم بشكل منهجى لاعادة فرض الامان والثقة وحياة أكثر طبيعية.

وبمجرد تحقيق ذلك من المهم تولى القوات المحلية فرض الأمن وإعادة عمل المؤسسات والمدارس وغيرها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزيرة الجيوش الفرنسية تقوم بجولة فى منطقة الساحل الأفريقية

وزيرة الجيوش الفرنسية تستهل زيارة إلى النيجر ببحث جهود مكافحة الإرهاب

فرنسا

اخبار فرنسا

اخبار العالم

الجيوش الفرنسيه

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
جماهير أستون فيلا ترحب بـ ناصف ساويرس وتتوقع عودة النادى لحصد البطولات

جماهير أستون فيلا ترحب بـ ناصف ساويرس وتتوقع عودة النادى لحصد البطولات

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة