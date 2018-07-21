نواب فى الكونجرس الأمريكى يطالبون تركيا بإنهاء احتلالها لقبرص

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دعا أعضاء من الكونجرس الأمريكى تركيا إلى إنهاء احتلال قبرص وإلى المضى قدما فى التوصل إلى تسوية فعالة للقضية القبرصية.



وذكرت وكالة الأنباء القبرصية أن أعضاء بارزين فى الكونجرس الأمريكى نشروا رسائل على مواقع التواصل الاجتماعى بمناسبة الذكرى الـ44 للغزو التركى لجزيرة قبرص عام 1974، دعوا خلالها بإنهاء الاحتلال التركي.



ومن جانبه، أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكى بوب مينينديز أنه حان الوقت لتجديد الجهود الرامية لإيجاد سلام عادل الذى من شأنه إنهاء العدوان والاحتلال التركى لقبرص وإعلاء حقوق القبارصة.