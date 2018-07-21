video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل مسلم فى الهند للاشتباه فى تهريبه أبقارا

السبت، 21 يوليه 2018 12:11 م
مقتل مسلم فى الهند للاشتباه فى تهريبه أبقارا الشرطة الهندية
رويترز
إضافة تعليق

لقى مسلم مصرعه، اليوم السبت، بعدما انهال عليه بالضرب أشخاص اعتقدوا أنه يهرب أبقارا وذلك بعد 15 شهرا فقط من هجوم مماثل، مما يلقى الضوء على تنامي نفوذ جماعات متطرفة مؤيدة للهندوس.

ويقدس الكثير من الهندوس الأبقار لكن المسلمين الذين يشكلون أقلية فى الهند يبتاعون الماشية سواء لذبحها بغرض الأكل أو للاستفادة من ألبانها.

وقالت شرطة ولاية راجاستان فى شمال غرب البلاد إن ما بين خمسة وسبعة أشخاص أحاطوا بالرجل الذى أشارت له باسم (أكبر) بينما كان يسير ومعه بقرتان فى قريته بولاية هاريانا القريبة، وأوسعوه ضربا مما أفضى لوفاته.

وقال شيام سينج، مسؤول الشرطة فى منطقة ألوار، لرويترز "نحقق فى الحادث وسنمسك بالجناة قريبا". وذكرت الشرطة أن المجنى عليه (28 عاما) نقل إلى مستشفى قريب وهو فى حالة سيئة لكنه كان قد لفظ أنفاسه.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحزن يهيمن على الأفغان السيخ والهندوس بعد اعتداء انتحارى خلّف 19 قتيلا

"الجارديان": الهندوس يعارضون إدانة ثمانية رجال اغتصبوا طفلة مسلمة فى معبد

الهندوس يحتفلون بمهرجان Ramnavmi فى معبد بأحمد آباد (صور)

الهند

الشرطة الهندية

الهندوس

مسلمو الهند

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

10 حرف تراثية ترفع اسم مصر فى بلاد العالم.. الخيامية والصدف وصناعة التللى واليدوية مهن تصارع من أجل البقاء.. خريج كلية نظم ومعلومات يتحدى لإحياء صناعة الصدف.. النقش على النحاس يشتكى غياب السياح بخان الخليلى

10 حرف تراثية ترفع اسم مصر فى بلاد العالم.. الخيامية والصدف وصناعة التللى واليدوية مهن تصارع من أجل البقاء.. خريج كلية نظم ومعلومات يتحدى لإحياء صناعة الصدف.. النقش على النحاس يشتكى غياب السياح بخان الخليلى

"4" أسباب تعيد ليفربول إلى لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد

"4" أسباب تعيد ليفربول إلى لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد

من العيوب للمميزات.. اعرف شخصية برج السرطان عن قرب

من العيوب للمميزات.. اعرف شخصية برج السرطان عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة