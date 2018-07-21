مقتل مسلم فى الهند للاشتباه فى تهريبه أبقارا

رويترز

لقى مسلم مصرعه، اليوم السبت، بعدما انهال عليه بالضرب أشخاص اعتقدوا أنه يهرب أبقارا وذلك بعد 15 شهرا فقط من هجوم مماثل، مما يلقى الضوء على تنامي نفوذ جماعات متطرفة مؤيدة للهندوس.

ويقدس الكثير من الهندوس الأبقار لكن المسلمين الذين يشكلون أقلية فى الهند يبتاعون الماشية سواء لذبحها بغرض الأكل أو للاستفادة من ألبانها.

وقالت شرطة ولاية راجاستان فى شمال غرب البلاد إن ما بين خمسة وسبعة أشخاص أحاطوا بالرجل الذى أشارت له باسم (أكبر) بينما كان يسير ومعه بقرتان فى قريته بولاية هاريانا القريبة، وأوسعوه ضربا مما أفضى لوفاته.

وقال شيام سينج، مسؤول الشرطة فى منطقة ألوار، لرويترز "نحقق فى الحادث وسنمسك بالجناة قريبا". وذكرت الشرطة أن المجنى عليه (28 عاما) نقل إلى مستشفى قريب وهو فى حالة سيئة لكنه كان قد لفظ أنفاسه.