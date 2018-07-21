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معارض قطرى يدعو للتظاهر ضد زيارة تميم السرية للندن ووقف تنفيذ أجندته الخبيثة

السبت، 21 يوليه 2018 01:28 م
معارض قطرى يدعو للتظاهر ضد زيارة تميم السرية للندن ووقف تنفيذ أجندته الخبيثة المعارض خالد الهيل
كتب محمد تهامى زكى
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دعا المعارض القطرى خالد الهيل، المعارضين لنظام تميم للمشاركة فى مظاهرة احتجاجية ضد زيارة أمير الدوحة السرية إلى لندن.

وكتب الهيل عبر حسابه على تويتر: "أدعو الجميع للمشاركة فى المظاهرة الاحتجاجية ضد زيارة تميم بن حمد السرية إلى لندن".

وأضاف الهيل: "يجب الضغط على تميم بن حمد لإلغاء زيارته إلى بريطانيا فى هذا التوقيت، لتنفيذ أجندته الخبيثة، فهو أكبر عابث بالديمقراطية وملف حقوق الإنسان فى العالم"، متابعًا: "شرد هذا النظام آلاف القطريين مع عائلاتهم، مول هذا النظام المجرم منظمات إرهابية قتلت وشبحت، يجب محاسبتهم فورا".

 

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