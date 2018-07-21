معارض قطرى يدعو للتظاهر ضد زيارة تميم السرية للندن ووقف تنفيذ أجندته الخبيثة

كتب محمد تهامى زكى

دعا المعارض القطرى خالد الهيل، المعارضين لنظام تميم للمشاركة فى مظاهرة احتجاجية ضد زيارة أمير الدوحة السرية إلى لندن.

وكتب الهيل عبر حسابه على تويتر: "أدعو الجميع للمشاركة فى المظاهرة الاحتجاجية ضد زيارة تميم بن حمد السرية إلى لندن".

وأضاف الهيل: "يجب الضغط على تميم بن حمد لإلغاء زيارته إلى بريطانيا فى هذا التوقيت، لتنفيذ أجندته الخبيثة، فهو أكبر عابث بالديمقراطية وملف حقوق الإنسان فى العالم"، متابعًا: "شرد هذا النظام آلاف القطريين مع عائلاتهم، مول هذا النظام المجرم منظمات إرهابية قتلت وشبحت، يجب محاسبتهم فورا".



