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مصرع طالب غرقا بترعة شبراباص فى المنوفية

السبت، 21 يوليه 2018 08:52 ص
مصرع طالب غرقا بترعة شبراباص فى المنوفية غريق-ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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لقى طالب مصرعه غرقا بترعة شبراباص بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية . 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، بغرق شخص بترعة بقرية شبراباص دائرة المركز ووفاته.
 
بانتقال قوات الإنقاذ النهرى تم انتشال جثة "س .ن. س" 16 سنة، طالب ومقيم قرية شبراباص دائرة المركز، بمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.
 
بسؤال والده 40 سنة ومقيم بذات العنوان قرر أنه أثناء قيام نجله بالاستحمام، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وتوفى غرقاً ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية .
 
بتوقيع الكشف الطبى، على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية أشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، بالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة. 
 
 
 
 

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