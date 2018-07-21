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السبت، 21 يوليه 2018 02:01 م
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مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام فى نهر النيل بأسيوط

السبت، 21 يوليه 2018 01:30 م
مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام فى نهر النيل بأسيوط غريق - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى
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لقى شاب مصرعه غرقا بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنطقة دير القصير بالقوصية فى أسيوط، وجار البحث عن جثمان الشاب، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغ من أهالى دير القصير بمصرع "م.ا" 19 عاما غرقا أثناء سباحته بنهر النيل.

وانتقل على الفور فريق مباحث وقوات من الإنقاذ النهرى، وجار البحث عن جثمان الشاب، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية.


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