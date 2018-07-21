مصرع سائق فى انقلاب توك توك وإصابة طفل سقط من شرفة منزله بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى سائق توك توك مصرعه بقرية كفر محمود التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك إثر انقلاب توك توك بسبب السرعة الجنونية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطاراً من مستشفى تلا المركزى يفيد باستقبال "ع.ج.ع" 18 عاما بدون عمل، ومقيم كفر صناديد بدائرة المركز جثة هامدة، متاثراً بإصابته (كسر بقاع الجمجمة نزيف بالأنف والأذن) إدعاء حادث تصادم.

وبالفحص وسؤال شقيقه "م" 22 عاما مؤهل متوسط مقيم بذات العنوان، أقر بأنه أثناء استقلال شقيقه "توك توك بدون لوحات" بطريق [تلا – بابل] قيادة "ع.ى.م" 18 عاما، مقيم كفر محمد – دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلابة، وحدثت إصابته التى أودت بحياته، وقرر شيخ الناحية بمضمون ما جاء بأقوال شقيقه وبسؤال قائد التوك توك أقر بأنه أثناء سيره بالطريق اصطدم بقطعة حجرية ما أدى إلى انقلابه .

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم نقل التوك توك من مكان الحادث بمعرفة الأهالى، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

كما تلقى مدير أمن المنوفية إخطار من مستشفى منوف العام باستقبال الطفل "م.ر" 5 سنوات مقيم قرية دلهمو – دائرة مركز أشمون، مصاباً بكسر بالجمجمة وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.

وبالانتقال والفحص وسؤال والده 45 عاما عامل، مقيم بذات العنوان أقر أنه أثناء قيام نجله باللهو بالمنزل سقط من شرفة الطابق الأرضى وحدثت إصابته، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.