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السبت، 21 يوليه 2018 06:28 م
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محافظ القليوبية يلتقى بشباب قرية ميت حلفا بقليوب لمناقشة مشاكلهم

السبت، 21 يوليه 2018 04:54 م
محافظ القليوبية يلتقى بشباب قرية ميت حلفا بقليوب لمناقشة مشاكلهم جانب من الاجتماع
القليوبية نيفين طه
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عقد اليوم اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اجتماعا بمجموعة من شباب قرية ميت حلفا بمدينة قليوب بحضور عاطف ناصر عضو مجلس النواب لمناقشة مشاكلهم التى من بينها مشكلة المرور والمواقف العشوائية ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق وتطهير الترع والمصارف وإنارة الطرق وبناء المدارس وتوفير السلع التموينية وتوصيل الغاز الطبيعى ورفع الاشغالات وتراكمات القمامة.

 

واستعرض الاجتماع إقامة قوافل الطبية بالتعاون مع مجموعة من شباب الأطباء بمديرية الصحة بالقليوبية بحيث يتم إقامة وكذلك العمل على إقامة ندوات تثقيفية ودورات تدريبية للشباب على التنمية البشرية وكذلك إقامة معارض للشباب بمركز ومدينة قليوب.

 

وعلى الفور قام المحافظ بالاتصال بالمسئولين وحل جميع المشكلات التى تم عرضها من قبل الشباب.

 

وفى نهاية الاجتماعات المتتالية دعا المحافظ الشباب لحضور جلسات المجلس التنفيذى لمعايشة المشكلات على أرض الواقع واكتساب خبرة الجهاز التنفيذى فى التعامل معها باعتبارهم قادة المستقبل وقاطرة تقدم مصر وكذا دعاهم لحضور مؤتمرات الشباب التى تنظمها محافظة القليوبية بصفة دورية.


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