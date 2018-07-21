video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 08:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"متحدث مجلس الوزراء": 7 مشروعات جديدة بقناة السويس توفر مليون فرصة عمل

السبت، 21 يوليه 2018 08:00 م
"متحدث مجلس الوزراء": 7 مشروعات جديدة بقناة السويس توفر مليون فرصة عمل أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء
كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء ناقش مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس،اليوم، عددا من الملفات بشأن القناة.

وتابع سلطان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد "رئيس الوزراء استعرض مع مميش الخريطة الاستثمارية للقناة وهناك 7 مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر مليون فرصة عمل»، مشيرا إلى أن إيراد قناة السويس وصل إلى 5.6 مليار دولار خلال العام الماضي كأعلى إيراد منذ إنشاء القناة".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: "هناك تطوير مستمر للخدمات التي تقدمها هيئة قناة السويس لجذب مزيد من الخطوط الملاحية"، مشيرا إلى تطبيق نظام الفاتورة الموحد منذ مارس الماضي لتسهيل الخدمة للسفن العابرة عبر قناة السويس.

 

 


إضافة تعليق

مجلس الوزراء

فرص عمل للشباب

اخبار عاجلة

عاجل

قناة السويس




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة