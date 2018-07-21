"متحدث مجلس الوزراء": 7 مشروعات جديدة بقناة السويس توفر مليون فرصة عمل

كتب محمد شرقاوى

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء ناقش مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس،اليوم، عددا من الملفات بشأن القناة.

وتابع سلطان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد "رئيس الوزراء استعرض مع مميش الخريطة الاستثمارية للقناة وهناك 7 مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر مليون فرصة عمل»، مشيرا إلى أن إيراد قناة السويس وصل إلى 5.6 مليار دولار خلال العام الماضي كأعلى إيراد منذ إنشاء القناة".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: "هناك تطوير مستمر للخدمات التي تقدمها هيئة قناة السويس لجذب مزيد من الخطوط الملاحية"، مشيرا إلى تطبيق نظام الفاتورة الموحد منذ مارس الماضي لتسهيل الخدمة للسفن العابرة عبر قناة السويس.