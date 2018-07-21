لجان فنية وقانونية لتحديد مستحقى العفو الرئاسى بمناسبة ذكرى 23 يوليو

كتب محمود عبد الراضى

شكلت أجهزة الأمن لجان قانونية وفنية لفحص مستحقى العفو الرئاسى، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة.

وتفحص اللجان مستحقين العفو من عدمه، خاصة أن هناك أشخاص لا ينطبق عليهم الشروط، من المتهمين فى قضايا تمس أمن البلاد واستقرارها.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952.

جاء ذلك القرار فى الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم السبت، بقرار يحمل رقم 334 لسنة 2018.