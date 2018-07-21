فيديو.. رئيس مجلس الشورى العمانى يطالب بتوحيد الجهود لدعم فلسطين

كتبت نورا فخرى

أكد محمد بن سالم، نائب رئيس مجلس الشورى العمانى، على أهمية توحيد الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية، قائلًا: "علينا ألا نسمح للخلافات والانقسامات التى دبت الأمة العربية أن تؤثر فى اهدافنا وتشتت شملنا".

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية التى يستضيفها مجلس النواب ضمن الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلمانى العربى.

وقال "بن سالم"، أن المتابع للأحداث السياسية والأمنية سيلاحظ تحول سريع فى المواقف والأبعاد فى القضية الفلسطينية، تلك التحولات التى كان على رأسها إعلان الولايات المتحدة نقل عاصمتها للقدس، مما عمل على زيادة الموقف تعقيدًا، مطالبًا المجتمع الدولى أن يحمى الشعب الفلسطينى من الاستفزازات الإسرائيلية والعمل على حل مشكلة اللاجئين.

وأكد نائب رئيس مجلس الشورى العمانى، على أن مأساة الشعب الفلسطينى الإنسانية تعكس مدى همجية العدوان الإسرائيلى الذى عمل على الاعتداء على الفلسطينيين وزهق أرواحهم والاعتداء على أراضيهم، مشيرًا إلى أن التعايش السلمى لا يمكن أن يتحقق إلا بالحوار البناء وإيجاد الحلول السلمية بعيدا عن الفرقة والنزاعات، وأن الاعتداءات الإسرائيلية من شأنها العمل على زيادة العنف والتطرف.

ولفت بن سالم، إلى أن السلام العادل هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم والرخاء وحل الأزمات بين الدول، لكن استخدام القوة وكسر إرادة الشعوب لن يحقق سلاما.