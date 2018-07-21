فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

كتب محمد عبد الراضى - إبراهيم حسان – ريهام عبد الله

قال اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إن رجال الشرطة عازمون على أداء واجبهم، مشيرا إلى تعليمات وتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية لتطوير منظومة التدريب والبحث بالأكاديمية بما يتواكب مع المتغيرات التى تموج بها الساحة.

وأضاف إبراهيم، خلال كلمته على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الشرطة، أن الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من الأبناء تربى على أسس وركائز علمية أرسيت دعائمها من خلال تصميم وتطبيق أكوادا تدريبية تتفق مع المواصفات القياسية التى يجب أن يتمتع بها ضابط الشرطة، وبما يتناسب مع عظم الرسالة وحجم الآمنة وقدر التضحيات، ويضمن توافر كافر المواصفات المهنية للانخراط فى منظومة العمل الأمنى.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن كلية الشرطة سعت إلى تنظيم برامج تدريبية مشتركة، خلال العام الدراسى بين طلبة كلية الشرطة والكلية الحربية بهدف توحيد المفاهيم التدريبية بينهما، وكان التدريب المشترك مرآة تعكس مدى الإصرار على التلاحم الصادق، الذى نسعى دائما إلى توطيد أواصره، والذى يتجلى اليوم فى أبهى صوره من خلال مشاركة طلبة الكلية الحربية احتفتال طلبة كلية الشرطة بيوم تخرجهم.

وأشار إبراهيم، إلى أن كلية الشرطة تشهد تخريج 1281 طالبا من بينهم 45 طالبا وافدا من دولة فلسطين الشقيقة، بنسبة نجاح بلغت 92.7%، فضلا عن تخريج 75 ضابطا ممن حصلوا على الدبلومات الشرطية التى تمنحها كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، منهم 16 ضابطا من دولتى العراق وفلسطين بنسبة نجاح بلغت 73.52%.

ويحضر حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشخصيات عامة، وقيادات أمنية سابقة، فضلاً عن عدداً من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.