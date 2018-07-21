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فيديو.. بدء حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بحضور الرئيس السيسي

السبت، 21 يوليه 2018 10:01 ص
فيديو.. بدء حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بحضور الرئيس السيسي الرئيس السيسي فى أكاديمية الشرطة
كتب محمود عبد الراضي ـ إبراهيم حسان – ريهام عبد الله
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بدأ منذ قليل، حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

 

ويقدم الخريجون الجدد عروضا عسكرية وقتالية، تظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات، والقدرة الفائقة في التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرها.

يحضر الحفل، المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وعدد من الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشخصيات عامة، وقيادات أمنية سابقة، فضلاً عن عدداً من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.


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فيديو.. عروض عسكرية بأكاديمية الشرطة احتفالا بتخريج دفعة جديدة من الطلاب

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