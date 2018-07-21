فى 16 معلومة.. كل ما تريد معرفته عن "قصر يسى أندوراس" التاريخى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

يعد "قصر يسى أندوراس" أحد أهم المعالم التاريخية التى مازالت قابعة بكورنيش النيل بمحافظة الأقصر، حيث كان للقصر تاريخ كبير فى الحركة الوطنية فى ثورة 1919 التى قادها الزعيم سعد زغلول، ومازال القصر متواجد حتى الآن ويسعى أبناء حزب الوفد لتدشين حملة خلال الفترة المقبلة لشراء القصر وتخصيصه مقراً للحزب كما كان فى عهد مالكه توفيق باشا أندوراس.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء قصة وتاريخ ما تبقى من قصر "يسى أندوراس" التاريخي:-

1. القصر التاريخى كان يعيش فيه قديماً "توفيق باشا أندراوس" فى الفترة التى عاصرت ثورة 1952م

2. يقال أنه يوجد داخل القصر سيارة مطلية بالذهب تعود لجميل بك إبن توفيق باشا أندوراس

3. يحتوى قصر يسى أندوراس على عدد من الكنوز والقطع الآثرية النادرة

4. يعود تاريخ عائلة وأسرة يسى أندراوس باشا للأب الأكبر توفيق أندوراس باشا والذى كان يعتبر واحداً من رجال الحركة الوطنية المصرية فى فترة ثورة 1919 التى قام بها الشعب المصرى بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول

5. كان توفيق أندوراس باشا نائب بمجلس الأمة عن مدينة الأقصر لمدة 3 دورات سابقة

6. كان توفيق أندوراس باشا أحد الاصدقاء المقربين للزعيم الراحل سعد زغلول باشا

7. بعد قرار السلطات بمصادرة حرية سعد زغلول قام بدر الدين بك مدير الأمن العام بمنع سفينة سعد زغلول من الرسو فى الأقصر

8. وقام توفيق باشا اندراوس بحيلة تمثلت فى رفع اعلام إيطاليا وبلجيكا وفرنسا فوق منزله حيث كان قنصل فخرى للدول الثلاث وقام بمد سلم خشبى كبير من السفينة الى قصره المطل على النيل ليقوم باستقبال سعد زغلول

9. بعد وصول سعد زغلول لقصر توفيق أندوراس باشا هتف الوفديون بالأقصر "يحيا سعد" وهتف سعد زغلول "يحيا توفيق اندرارس"

10. خلال ثورة 1919 رفض توفيق باشا أندراوس تعيينه سفيرا فى لندن حتى لا يترك سعد زغلول فى الثورة

11. لدى نفى سعد زغلول خارج البلاد باع توفيق أندوراس 700 فدان ووضع ثمنها تحت تصرف أم المصريين للصرف على الحركة الوطنية لإنجاحها

12. قام أندراوس باشا بوقف 100 فدان لخدمة مساجد وكنائس الأقصر مناصفة

13. كما قرر وقف 10 أفدنة لخدمة المدرسة الصناعية لأنه كان يؤمن أن الصناعة والحرف تشكل المستقبل لشباب الأقصر

14. بنى أندوراس باشا مدرسة الأقباط التى مازالت قائمة كما بنى مسجد المقشقش ومسجد المدامود وجمعية الشبان المسلمين والعديد من المشروعات الخيرية

15. سكن فى قصر يسى مؤخراً بنات توفيق باشا الثلاثة (جميلة ولودى وصوفي) اللاتى ظللن آنسات حتى وفاتهن جميعاً لرفضهن الزواج

16. ورث أبناء توفيق باشا عن والدهم ما يزيد على الـ200 فدان منها 39 فدانا بالعوامية وجزيرة الموز الشهيرة و150 فدانا فى المدامود والزينية