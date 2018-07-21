فتح باب التقدم للمشاركة فى مهرجان الصعيد المسرحى للفرق الحرة بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، عن فتح باب التقدم للمشاركة فى مهرجان الصعيد المسرحي للفرق الحرة من الشباب والمقرر انعقاده في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر القادم بالمحافظة ، مؤكدا على أهمية الثقافة في نشر القيم والمبادئ والقضاء على العادات والتقاليد الخاطئة ومواجهة الأفكار المتطرفة وبث روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى النشء فضلاً عن تنمية واكتشاف المواهب الشابة مشيراً إلى دور مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في اكتشاف تلك المواهب وتطوير الأنشطة المقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة لافتاً إلى تقديم كافة سبل الدعم المتاحة لتطوير الأنشطة المقدمة للأطفال والشباب وتنمية المواهب الفنية والثقافية بالمحافظة.

وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ، أن مهرجان الصعيد المسرحي للفرق الحرة من شباب المسرحيين في دورته الثالثة والمقرر أن ينعقد في محافظة أسيوط خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر القادم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الثقافة وجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين وذلك لإلقاء الضوء على ثقافة الجنوب والعمل على إثراء الحركة المسرحية والثقافية في الصعيد وخلق بيئة داعمة للإبداع واكتشاف المواهب الواعدة في المسرح من أبناء الصعيد ، مشيراً إلى اهتمام المحافظة وعلى رأسها المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بالقطاع الثقافي بالمحافظة.

وأضاف السكرتير العام إن شروط المسابقة تشترط أن تكون الفرق المتقدمة للمشاركة من محافظات الصعيد " أسيوط ، المنيا ، سوهاج ، الفيوم ، بني سويف ، الوادي الجديد، الأقصر ، قنا ، البحر الأحمر ، أسوان " على ألا يزيد سن أعضاء الفريق المشارك عن 35 سنة وألا يزيد عدد فريق كل مسرحية عن 10 أفراد من الجنسين متضمن مخرج العرض المسرحي فضلاً عن تقديم عرض مسرحي جديد يتم تنفيذه خصيصًا للمسابقة الرسمية للمهرجان ، وألا تزيد مدة العرض عن 45 دقيقة ولا تقل عن 30 دقيقة بالإضافة إلى مناقشة العرض المسرحي قضايا اجتماعية برؤى جديدة وغير تقليدية ولا يحتوي على أفكار تحض على الكراهية مشيراً إلى ضرورة الإلتزام بحضور كافة العروض وورش التدريب الخاصة بالمهرجان والتوقيع على استمارة المشاركة الخاصة بالمهرجان لافتاً إلى تحمل إدارة المهرجان نفقات الإقامة والانتقالات على أن تمنح الفرق المشاركة في المسابقة الرسمية دعم مالي لإنتاج العرض المسرحي المشارك.

وفي سياق أخر، شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الاسواق والمحال التجارية وبدالين التموين ومنافذ جمعيتى المنتشرة بالقرى والمراكز للتأكد من ضبط الاسعار وسلامة وجودة المواد التموينية المقدمة للمواطنين وفقا للاسعار المقررة .

وقال محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط ، إن جهود المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والاجهزة التنفيذية بالمحافظة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الزبادى منتهى الصلاحية و200 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى خلال حملة مكبرة ببندر ديروط كما تم المرور علي عدد من البدالين التموينيين وتحرر عدد 5 محاضر تموين ضد البدالين الغير مزاولي النشاط خلال الاوقات المقررة وذلك بغرض التهرب عن أعين الرقابة التموينية .

وأشار وكيل وزارة التموين ، إلى لأن الحملات بقرى مركز أسيوط أسفرت عن ضبط كمية من السكر التمويني بحوزة احد تجار التموين ناقصة الوزن بمعدل 100 جم لكل كيلو وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة .

وأضاف وكيل وزارة التموين انه تم تخصيص خط هيئة الرقابة الإدارية " 15333" ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة "16528" بمجلس الوزراء بالإضافة إلى الرقم " 2325369 / 088" بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين .



حملات تموينية بأسيوط



حملات تموينية بأسيوط



حملات تموينية بأسيوط



حملات تموينية بأسيوط