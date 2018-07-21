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عضو مجلس بلدى من الأقلية الزرادشتية يستعيد منصبه فى إيران

السبت، 21 يوليه 2018 02:09 م
عضو مجلس بلدى من الأقلية الزرادشتية يستعيد منصبه فى إيران المرشد الأعلى على خامنئى
أ ف ب
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قضت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، بخطأ تعليق عضوية نائب ينتمى إلى الأقلية الزرادشتية فى مجلس بلدى، معلنة أن بوسعه استعاده منصبه.

انتخب سيبانتا نيكنام المنتمى للديانة الزرادشتية القديمة عضواً فى المجلس البلدى فى مدينة يزد وسط ايران فى مايو 2017، وهو الشخص الوحيد غير المسلم فيه. لكن عضويته علقت فى أكتوبر إثر شكوى قدمها عضو فى المجلس للمحكمة الإدارية.

قدمت الشكوى بعد قرار أصدره أية الله احمد جنتى، رئيس مجلس خبراء القيادة، الذى يشرف على الانتخابات، بمنع الاقليات الدينية من الترشح فى الانتخابات البلدية.

لكن مجلس الشورى أسقط قرار مجلس خبراء القيادة الذى يتمتع بسلطات على الانتخابات الوطنية فقط، ما سمح بترشح نيكنام للانتخابات البلدية، لكنه لم يمنع تعليق عضويته

أعلن ماجد أنصارى، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الذى يفصل فى الخلافات بين مراكز السلطة الإيرانية المختلفة، اليوم السبت، أن المجلس حكم بشكل نهائى فى مصلحة نيكنام.

وقال أنصاري لوكالة انباء "النا" الإصلاحية إن "اليوم حكم مجلس تشخيص مصلحة النظام أن قانون 1996 بخصوص الأقليات الدينية قابل للتطبيق ويمكنهم المشاركة فى انتخابات المجالس".

وأضاف أن نيكنام بوسعه الآن استعادة منصبه فى المجلس البلدى فى مدينة يزد.

 


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إيران

الأقلية الزرادشتية

مدينة يزد

أية الله احمد جنتى

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