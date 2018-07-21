ضبط 835 عبوة عصير منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط م ع ف 22 سنة صاحب محل بقاله بدائرة قسم سيدي جابر لحيازته وعرضه للبيع ،" 835 " عبوة غذائية متنوعه " حلوي - بسكويت - عصائر " منتهية تاريخ الصلاحية، وتحرر المحضر رقم 14153/ 2018 جنح قسم أول العامرية وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط م م م 33 سنة صاحب مخزن سلع غذائية بدائرة قسم محرم بك لحيازته " 29 " عبوة جبن بإجمالي وزن " 52.2 " كجم منتهية تاريخ الصلاحية، وتحرر المحضر رقم 15535/ 2018 جنح قسم محرم بك وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال مخالفات المخابز والمطاحن وتم ضبط 8 مخالفات مخابز " نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات" ، وفي مجال عدم حمل شهادة صحية ،وتم ضبط " 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية ،وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار ،وتم ضبط "6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة .