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السبت، 21 يوليه 2018 12:21 م
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ضبط 835 عبوة عصير منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالإسكندرية

السبت، 21 يوليه 2018 11:27 ص
ضبط 835 عبوة عصير منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالإسكندرية عصير منتهى الصلاحية - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط م ع ف 22 سنة صاحب محل بقاله بدائرة قسم سيدي جابر  لحيازته وعرضه للبيع  ،" 835 " عبوة غذائية متنوعه " حلوي - بسكويت - عصائر " منتهية تاريخ الصلاحية، وتحرر المحضر رقم 14153/ 2018 جنح قسم أول العامرية وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط م م م  33 سنة صاحب مخزن سلع غذائية بدائرة قسم محرم بك لحيازته " 29 " عبوة جبن بإجمالي وزن " 52.2 " كجم منتهية تاريخ الصلاحية، وتحرر المحضر رقم 15535/ 2018 جنح قسم محرم بك وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال مخالفات المخابز والمطاحن وتم ضبط  8 مخالفات مخابز " نقص وزن -  إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات" ، وفي مجال عدم حمل شهادة صحية ،وتم ضبط " 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية ،وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار ،وتم ضبط "6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة .

 

 

 


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