ضبط 38 قضية مخدرات وسلاح نارى وتنفيذ 140 حكما فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة من حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة عن ضبط 38 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص، وتنفيذ 140 حكما قضائيا.

كما تم التحفظ على كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتحرير 75 قضية تموينية متنوعة، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، وضبط بائعين بحوزتهم أسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء.

وواصل ضباط شرطة المرافق إزالة الإشغالات، حيث تم تحرير 680 مخالفة تعد وإشغال طريق بالمنطقة الأثرية بالهرم، والطريق الدائرى ومحيط محطات المترو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.