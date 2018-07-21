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السبت، 21 يوليه 2018 01:16 م
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ضبط 1647 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

السبت، 21 يوليه 2018 12:52 م
ضبط 1647 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم حملة مرورية - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي
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شنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم حملة أمنية تحت إشراف اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم وتمكنت من ضبط 1647 مخالفة وجنحة مرورية، و3 قضايا سلاح وذخائر بدون ترخيص، وتنفيذ 487 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام، فى حملة أمنية، بمراكز المحافظة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، من ضبط 134 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، وقضية اتجار بالمخدرات، وقضية تعاطى، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا جنائية، و131 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 404 قرارات وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.

 

 
 
 
 
 

 


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