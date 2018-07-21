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ضبط عامل سرق هاتف محمول من فلسطينى وعاطل وسائق بحوزتهما مخدرات بالبحر الأحمر

السبت، 21 يوليه 2018 11:25 ص
ضبط عامل سرق هاتف محمول من فلسطينى وعاطل وسائق بحوزتهما مخدرات بالبحر الأحمر سرقة هاتف محمول - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من ضبط عامل سبق اتهامه فى 10 قضايا سرقة، لقيامة بسرقة هاتف محمول من فلسطينى الجنسية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

كان تبلغ لضباط وحدة مباحث قسم ثان الغردقة، من المدعو "محمد حسن عبدالله كلخ" فلسطينى الجنسية، مقيم عمارات ستار سيتى – الأحياء – ثان الغردقة بقيام مجهول بسرقة هاتفه المحمول من داخل سيارته ملاكى البحر الأحمر، عن طريق فسخ الزجاج للسيارة عن طريق الضغط باليد عند توقفها أمام منطقة السوق – الدهار – دائرة القسم.

 

وبإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو" أحمد. م" عامل - مقيم حى العرب – ثان الغردقة سابق اتهامه فى (10) قضايا "سرقة تم ضبطه وضبط الهاتف المحمول.

وبمواجهته أقر بقيامه بسرقة الهاتف المحمول، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7026 جنح ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

 

كما تمكنت مباحث سفاجا، من تم ضبط عاطل مقيم مركز أخميم - سوهاج بحوزته قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 20 جراما عند استقلاله إحدى سيارات الأجرة القادمة من مدينة قنا إلى مدينة سفاجا بكمين 85.

 

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1516 جنح قسم سفاجا لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة.

 

وقامت وحدة مباحث المرور، بحمله مشتركه مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات تحت تأثير المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط كلا من سائق يقود سيارته تحت تأثير المخدر.

من جانبها تمكنت مباحث تنفيذ الاحكام بالبحر الأحمر، من ضبط المحكوم عليه الهارب "محمد. ج" فى القضية رقم 2988 جنايات قسم سفاجا لسنة 2016 " مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

 

كما تم ضبط 35 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، و10 محكومين عليهم فى جنح الحبس المستأنف، و90 محكوما عليهم فى جنح الغرامات الجزئية، 15 محكوما عليهم فى جنح الغرامات المستأنف، 9 محكومين عليهم فى جنح المخالفات، إجمـالى الأحكـام المنفذة 160 حكما.


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