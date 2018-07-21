ضبط أعمال حفر بتل سلمون الأثرى بعزبة شرقاوى فى دمياط

تمكن رجال وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة فارسكور بدمياط وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور من ضبط عدد من الأشخاص أثناء القيام بأعمال حفر فى منطقة تل سلمون الأثرى بعزبة الشرقاوى التابعة لقرية حجاجة مركز فارسكور حيث قام عدد من الأشخاص بالحفر بعمق أكثر من خمسة أمتار.

وتمكن رجال المباحث من ضبط الكراكة التى تم استخدامها فى الحفر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذكورين تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.



جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بالاهتمام ومتابعة المناطق الأثرية فى المحافظة .