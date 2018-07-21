صور.. محافظ البحيرة تتفقد أعمال إحلال وتطوير شبكة الصرف بمدينة دمنهور

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

تفقدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة اليوم أعمال تطوير شبكة الصرف الصحى بمدينة دمنهور، وكشفت عن تنفيذ أعمال مشروع خطوط إنحدار شبكات الصرف الصحى لـ 9 مناطق بمدينة دمنهور تضم منطقة عبد السلام الشاذلى وتفريعاته ومنطقة خلف النادى الإجتماعى والمعهد الدينى وشبرا حتى مصرف 52 الممتد حتى الكوبرى العلوى وخط السكة الحديد ومناطق مستشفى الحميات والشريعة والقانون وفلاقة وسوق الجملة وخلف مديرية الأمن وخلف مستشفى الصدر.

وتابعت محافظ البحيرة إنه سيتم إنشاء 3 روافع جديدة بمناطق العزيز عثمان وفلاقة والجملة تضم 9 وحدات "طلمبات رفع" تصل قدرة رفع الطلمبة الواحدة إلى 720 متر مكعب فى الساعة .

وأكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة فى بيان أن تلك الخطوط قد تم إنشاؤه منذ زمن بعيد يصل بعضها إلى ما قبل ثورة يوليو 1952 بطريقة القبو من الطوب ونظرا للرؤية المستقبلية وفقا لسياسة الدولة وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تطوير خدمة الصرف الصحى للمواطنين ونظرا لسوء حالة شبكة الصرف الصحى القائمة ببعض مناطق مدينة دمنهور والتى لم يتم تطويرها منذ إنشاؤها وفى ظل التوسع الرهيب فى إقامة العقارات والمنشآت الحديثة وزيادة المبانى السكنية كان من الضرورى عمل إحلال وتطوير هذا الخطوط الرئيسية بمدينة دمنهور والتى تخدم المدينة بالكامل وتساهم فى حل كافة مشاكل الصرف الصحى بالمدينة فضلا عن تفادى غرق المدينة فى مياه الأمطار كما حدث ببعض محافظات الجمهورية.

وشددت محافظ البحيرة على دقة التصميمات للمشروع ودقة التنفيذ مع ضرورة الحفاظ على ألا يتأثر المواطن وبيئة مدينة دمنهور بأعمال تنفيذ المشروع.

وأوضحت محافظ البحيرة أنه من المقرر الإنتهاء من أعمال المشروع 30 إبريل 2019 ، وأكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على أن يتم الإستفادة من المشروع على مراحل حتى يشعر مواطنى مدينة دمنهور بتطوير الخدمة قبل الموعد النهائى لتسليم المشروع، بأن يتم تشغيل المنطقة التى سيتم نهو العمل بها فورا، على سبيل المثال سيتم الإنتهاء من أعمال المرحلتين الثانية والثالثة بخط إنحدار عبد السلام الشاذلى مع نهاية شهر أغسطس المقبل.

رافق المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور والمهندس خالد حسين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة دمنهور والمهندس حمدى الخولى رئيس وحدة تنفيذ المشروع وأعضاء شركة شهاب للمقاولات الشركة المنفذه للمشروع برئاسة المهندس محمد شهاب وأعضاء مكتب كيمونيكس للإستشارات الهندسية وأعضاء إدارة تنفيذ المشروعات بشركة مياه البحيرة وأحمد عبد المنعم التراس مدير إدارة المشروعات بشركة مياه البحيرة.



محافظ البحيرة تتفقد أعمال إحلال وتطوير شبكة الصرف



محافظ البحيرة تتفقد أعمال إحلال وتطوير شبكة الصرف



محافظ البحيرة تتفقد أعمال إحلال وتطوير شبكة الصرف



محافظ البحيرة تتفقد أعمال إحلال وتطوير شبكة الصرف



محافظ البحيرة تتفقد أعمال إحلال وتطوير شبكة الصرف



محافظ البحيرة تتفقد أعمال إحلال وتطوير شبكة الصرف